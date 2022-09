Stiri pe aceeasi tema

- Zi incarcata de emotii ieri in cadrul reality show-ului matrimonial Mireasa pentru o noua serie de concurenti care au pornit la drum cu gandul sa isi gaseasca sufletul-pereche, intr-o locatie surprinzatoare din Turcia. 9 fete si 8 baieti au venit cu sufletul deschis in competitie, dornici sa lupte cu…

- Zi incarcata de emotii ieri in cadrul reality show-ului matrimonial Mireasa pentru o noua serie de concurenti care au pornit la drum cu gandul sa isi gaseasca sufletul-pereche, intr-o locatie surprinzatoare din Turcia. 9 fete si 8 baieti au venit cu sufletul deschis in competitie, dornici sa lupte cu…

- Perneș și Sabrina sunt mai fericiți și indragostiți ca niciodata! Concurenții sezonului 5 Mireasa radiaza de bucurie la doua saptamani de la Marea Finala a show-ului matrimonial. Hai sa vezi in ce ipostaza romantica s-au pozat aceștia.

- Experiența neplacuta, pentru un solist de muzica de petrecere, la Bistrița. Acesta a fost invitat sa cante la o nunta, insa a ramas fara portofel! Ionuț de la Campia Turzii a experimentat pe propria piele indemanarea unui hoț din Bistrița. A fost invitat sa intrețina atsmofera la o nunta, intr-un local…

- Giovana și Sese au acordat un interviu, in exclusivitate pentru Mireasa: Confesiuni de pe AntenaPlay, dupa ce au fost desemnați caștigatorii sezonului 5 Mireasa. Aceștia au raspuns la mai multe intrebari ”incomode” și chiar au dezvaluit cine a fost, din punct lor de vedere, cel mai antipatic concurent.

- Iata ca a venit și ziua cea mare pentru concurenții din casa Mireasa, ziua in care se casatoresc. Toți concurenții sunt emoționați, iar inainte de a spune marele „DA” in fața primarului, cuplurile iși spun juramintele de dragoste. Alina și Valentin sunt primii din casa care fac marele pas al relației…

- Spiritele s-au incins din nou in cuplul format de Valentin și Alina, in casa Mireasa. Cei doi și-au aruncat reproșuri pe banda rulanta unul celuilalt, in cadrul a ceea ce pare a fi un impas in relația lor. Concurenții nu reușesc sa se ințeleaga, in ciuda eforturilor lor.

- Vara anului 2022 va fi plina de nunți care au fost amanate in ultimii doi ani, marcati de pandemia de coronavirus. Traditiile populare legate de nunti s-au schimbat de-a lungul anilor. Desi exista obiceiuri diferite in fiecare tara si la fiecare religie, lucruri precum aruncarea buchetului si purtarea…