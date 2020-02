Stiri pe aceeasi tema

- ALDE a hotarat sa nu participe la votul de investire a guvernului Orban II, a afirmat, duminica, presedintele acestei formatiuni politice, Calin Popescu Tariceanu. "ALDE a hotarat sa nu intre in jocul de-a anticipatele pe care l-a initiat PNL si, in consecinta, nu vom participa la votul guvernului Orban…

- Ministrul propus la Cultura, Bogdan Gheorghiu a primit marti aviz negativ din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 13 voturi impotriva, 9 "pentru" si 2 abtineri."Am fost si eu surprins astazi sa vad o infratire brusca, o colaborare foarte fluida intre USR si PSD. Acest…

- Audierea miniștrilor din Cabinetul Orban 2 continua, marți, in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Dintre cei patru membri ai Guvernului, audiați luni, unul singur a primit aviz pozitiv in comisii, și anume ministrul Apararii Nicolae Ciuca. Votul de investire va fi dat pe 24 februarie.…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, la Palatul Cotroceni, dupa consultarea partidelor parlamentare, ca il desemneaza candidat pentru funcția de prim-ministru pe președintele PNL, Ludovic Orban, premierul demis prin moțiune de cenzura.Urmeaza ca in termen de cel mult 10 zile, premierul…

- Marcel Ciolacui a anuntat, in exclusivitate la Romania TV, ca Remus Pricopie si Corina Cretu au fost varinatele de premieri-desemnati, dar ca Pricopie a obtinut mai multe adeziuni intr-o consultare pe Whatsapp. ”Am avut o discutie cu Ponta si vom merge impreuna cu o singura nominalizare la…

- Liderul ALDE susține ca ieri ar fi pariat ca guvernul condus de Ludovic Orban avea toate șansele sa iasa cu bine din prima moțiune, dar cele 25 de ordonanțe adoptate in ședința de guvern de aseara au cuazat trecerea moțiunii."Ieri, daca cineva m-ar fi intrebat, as fi pariat ca motiunea nu trece. Ceea…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD nu exclude varianta depunerii unei moțiuni de cenzura pentru demiterea Guvernului PNL pâna la finalul anului, dar nu acest lucru este prioritatea PSD în acest moment. Președintele interimar al PSD a adaugat ca așteapta sa vada pe ce legi își va asuma…

- Legea bugetului de stat va fi finalizata si trimisa in dezbaterea Parlamentului pana la finalul acestui an, da asigurari premierul Ludovic Orban. El a precizat ca este necesar ca bugetul pe 2020 sa fie adoptat pana la sfarsitul acestui an, astfel incat orice roman sa stie la ce sa se astepte.…