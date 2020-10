Stiri pe aceeasi tema

Ionel Petre, președintele ALDE Dambovița nu se va regasi in … Președintele ALDE Dambovița, Ionel Petre nu renunța la politica… Acesta nu va merge la PRO Romania, in urma fuziunii prin absorbție!

Social democrații și-au anunțat victoria in jurul ora 2:30, in … PSD Dambovița, conferința de presa, la cald, in mijlocul nopții. La PNL, tacere totala. Țuțuianu a scris cateva randuri pe facebook

„Am votat cu gandul la șansa pe care o avem … Ionel Petre, președinte ALDE Dambovița: ,,Imi doresc ca Dambovița sa fie locul de unde tinerii sa nu doreasca sa mai plece''

Campaniile electorale nu mai sunt ce erau odata! Aceasta este … Președintele ALDE Dambovița, Ionel Petre… nemulțumit de lipsa dezbaterilor dintre candidații la alegerile locale

Parinte, dar și fost invațator, liderul ALDE Dambovița a criticat … Ionel Petre (ALDE): 14 septembrie 2020 – o zi trista pentru invațamantul romanesc

Președintele ALDE Dambovița, Ionel Petre vrea ca județul sa treaca … ,,Colectarea separata a deșeurilor", prioritatea zero a liderului ALDE Dambovița daca va ajunge in fruntea CJD

Președintele ALDE Dambovița, Ionel Petre, candidatul formațiunii pentru Consiliul Județean … Petre Ionel: "Cartoful la Lungulețu se vinde cu 0,35 de bani. Oamenii prefera sa intoarca brazda" (PE)

Fost vicepreședinte al Ariilor Naturale Protejate, președintele ALDE Dambovița, Ionel … Ionel Petre, candidatul ALDE pentru CJD, propuneri pe componenta de mediu (PE)