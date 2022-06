Azi-noapte, polițiștii din Farcașa și Baia Mare au oprit pentru control doua autoturisme, la volanul acestora fiind identificați doi barbați de 26 și 38 de ani din Salsig și Baia Mare. Polițiștii i-au testat cu aparatul etilotest, rezultatele fiind 0,49 și 0,46 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ambilor barbați le-au fost recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii au intocmit dosare penale pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. ZiarMM The post Alcool la volan: Inca doua dosare penale in Maramureș…