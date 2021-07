Ghetarul de la Scarisoara, cel mai important obiectiv turistic natural din Alba si unde se afla cel mai vechi bloc de gheata subterana din lume, inchis pentru public de peste un an, a fost repus de joi in circuitul turistic.



Vizitat anual, cu deosebire din mai pana in septembrie, de peste zece mii de turisti in medie, Ghetarul a fost inchis publicului in ultimul an, din cauza faptului ca scarile de acces nu mai prezentau siguranta. Pentru a fi redat circuitului turistic, autoritatile locale au demarat un proiect de inlocuire a scarilor de acces in Ghetar.



Foto:…