- Lupu Madalin Miki, condamnat la inchisoare pe viața de Tribunalul Alba, iși așteapta sentința definitiva. Dosarul crimei din Partoș, finalizat la Curtea de Apel Alba Iulia. Inculpatul a cerut modificarea pedepsei. Curtea de Apel Alba Iulia a finalizat, miercuri, cercetarea judecatoreasca in dosarul…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat astazi, 21 mai 2018, sentinta definitiva in dosarul fraudei de peste un milion de euro de la agentia CEC Bank din orasul Zlatna. Inculpata judecata pentru infractiunea de delapidare, Elena Metesan, a fost condamnata la pedeapsa de 5 ani si 6 luni de inchisoiare…

- Veste proasta pentru fostul președinte al Consiliului Județean Buzau, Cristinel Bigiu, aflat in inchisoare dupa condamnarea de cinci ani și doua luni primita pentru mai multe infractiuni. Este vorba despre luare de mita in forma continuata, 12 infractiuni de conflict de interese in forma continuata…

- Tribunalul Alba a motivate sentința prin care instanța a decis ca ucigașul din Botoșani, Madalin Miki Lupu, sa faca inchisoare pe viața. Tanarul din Botoșani a ucis in vara anului 2017 o femeie din Partoș și l-a ranit grav pe fiul acesteia.

- Tribunalul Alba a motivat hotararea prin care inculpatul Lupu Madalin Miki, judecat pentru omor calificat si tentativa de omor calificat, a fost condamnat la inchisoare pe viata. Barbatul in varsta de 24 de ani este autorul infractiunilor foarte grave savarsite in ziua de 14 iulie 2017 intr-o locuinta…

- Detalii noi, socante, despre teribila crima din Partos, sunt evidentiate in motivarea Tribunalului Alba, care l-a condamnat, in 20 martie, pe Madalin Miki Lupu, tanarul din Botoșani care a ucis in vara anului 2017 o femeie din Partoș și l-a ranit grav pe fiul acesteia, la detenție pe viața. Potrivit…

- Instanta de la Tribunalul Alba care l-a condamnat la inchisoare pe viata pe autorul omorului si a tentativei de omor, infractiuni savarsite in iulie 2017 intr-o locuinta din Alba Iulia, a ajuns la aceasta decizie prin contopirea a trei pedepse distincte.

- Condamnarea in prima instanța, respectiv inchisoare pe viața pentru Madalin Miki Lupu, pentru crima și tentativa de omor din Partoș, este cea mai grea pedeapsa pronunțata de Tribunalul Alba in ultimele doua decenii. Madalin Miki Lupu a fost condamnat, marți, la inchisoare pe viața, fiind acuzat ca a…