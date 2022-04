Fortele de Rachete Strategice ale Rusiei au inceput joi manevre de amploare in regiunea Orenburg, din sudul tarii, cu participarea a 3.000 de militari si 300 de echipamente de lupta, in contextul invaziei din Ucraina, la care Rusia se refera cu formula de „operatiune militara speciala”, transmite EFE. „La exercitiile unitatii de rachete din Iasnensk, in regiunea Orenburg, participa peste 3.000 de militari si peste 300 de echipamente de lupta”, a informat departamentul de presa al Ministerului Apararii rus, intr-un comunicat citat de agentia Interfax. Fortele de Rachete Strategice sunt una din…