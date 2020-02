Stiri pe aceeasi tema

- Construit intre 1970 si 1979, complexul a fost inaugurat pe 19 mai 1980. Dupa 39 de ani, in august 2019, a fost inchis pentru a fi supus unor lucrari de restaurare, insa de acum incolo nu va mai fi vorba de asa ceva, intregul edificiu prabusindu-se, probabil din cauza unei erori tehnice. Momentul…

- Superproductia „Joker” este marea favorita a editiei din acest an a premiilor BAFTA, unde a primit 11 nominalizari, fiind urmat de filmele „The Irishman„, in regia lui Martin Scorsese si respectiv de „Once Upon A Time… In Hollywood„, de Quentin Tarantino, cu cate 10 nominalizari fiecare, scrie Agerpress.…

- Superproductia "Joker" este marea favorita a editiei din acest an a premiilor BAFTA, unde a primit 11 nominalizari, fiind urmat de filmele "The Irishman", in regia lui Martin Scorsese si respectiv de "Once Upon A Time... In Hollywood", de Quentin Tarantino, cu cate 10 nominalizari fiecare, informeaza…

- Gala premiilor BAFTA, ajunsa la a 73-a editie, va avea loc pe 2 februarie, la Royal Albert Hall din Londra, si va fi prezentata de realizatorul de televiziune Graham Norton. Academia Britanica de Arta a Filmului si Televiziunii a anuntat ca a introdus incepand cu editia de anul acesta un premiu pentru…

- O cladire rezidentiala cu sase etaje din orasul pakistanez Karachi s-a prabusit luni la scurt timp dupa ce a fost evacuata de urgenta, informeaza Adevarul.Autoritatile au luat masuri dupa ce au fost sesizate de locatari ca respectiva cladire are fisuri si ca s-a inclinat. Dupa evacuare, cladirea a fost…

- Accidentul violent produs in data de 4 decembrie pe strada Albisoara din Capitala a fost surprins de o camera de supraveghere, instalata in apropiere. Momentul impactului a fost publicat pe Facebook.

- Lungmetrajul „The Irishman” al lui Martin Scorsese, cu Robert De Niro, Al Pacino si Joe Pesci in distributie, a fost vizionat de 26,4 milioane de utilizatori Netflix in prima saptamana de la debut.

- Graham Norton, una dintre vedetele de televiziune britanice cel mai bine platite, va gazdui ceremonia premiilor BAFTA din 2020, a anuntat Academia Britanica de Arta a Filmului si Televiziunii, potrivit news.ro.Realizatorul, care a gazduit gala BAFTA TV prima data in urma cu 15 ani, va debuta…