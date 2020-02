Stiri pe aceeasi tema

- Momente cu adevarat umilitoare pentru Al Pacino. Chiar daca este, fara dar și poate, unul dintre cei mai mari actori ai planetei, asta nu inseamna ca este ocolit de problemele de pe plan amoros. Actorul a fost parasit de iubita cu 40 de ani mai tanara, care nu s-a sfiit deloc in a spune, foarte explicit,…

- Gabi Gavril Litra, tanarul de 19 ani care a ingrozit o tara dupa ce si-a biciuit iubita de 15 ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luata de Judecatoria Radauti, duminica, dar nu este definitiva si poate fi contestata la Tribunalul Suceava. Surse neoficiale sustin ca tanarul…

- Caz halucinant in orașul Drochia. O femeie și-a dezgropat fratele mort de opt luni și a transportat sicriul cu trupul aflat in stare de putrefacție in satul Mingir, raionul Hincești, localitatea de baștina a defunctului, unde l-a reinhumat.

- Un tanar de 25 de ani, din localitatea Seleuș, județul Arad, a fost reținut, miercuri, acuzat ca și-a omorat mama, o femeie de 45 de ani. Surse din ancheta arata ca intre cei doi ar fi izbucnit un scandal deoarece femeia nu se ințelegea cu concubina fiului sau, anunța MEDIAFAX.Potrivit Poliției…

- Potrivit autoritaților, femeia ar fi suferit un avort cand era insarcinata in trei luni, insa nu și-ar fi anunțat familia și a pretins in continuare ca este insarcinata, scrie Daily Mail. Citeste si O femeie, angajata a unei banci, i-a furat iubitului toti banii din conturi. Cum s-a terminat…

- Raul Diniz, un batran brazilian in varsta de 80 de ani, se afla la inmormantarea fiului sau, un barbat de 45 de ani, cand a fost atacat de un roi de albine.Cortegiul funerar a fost atacat de un roi de albine. In afara lui Raul Diniz, alte zece persoane au fost spitalizate in orașul Bonfim din statul…

- Camila Morrone a facut declarații despre povestea de dragoste pe care o traiește cu starul hollywoodian Leonardo Dicaprio. Acesta a vorbit și despre diferența de varsta dintre ea și celebrul actor, relateaza El Pais.Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Los Angeles Times, camila Morrone, iubita…

- Fetitele de 6, 7 si 8 ani au ajuns la spital, dupa ce sora medicala din scoala le-a vazut vanataile. Acestea ar fi povestit ca tatal loc le-ar fi batut cu un par, pentru ca ar fi imprastiat naut prin casa.