Al doilea transport militar american a ajuns în Ucraina Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a declarat duminica ca țara a primit un al doilea lot de arme de la Statele Unite ca parte a ajutorului defensiv în valoare totala de 200 de milioane de dolari, relateaza Reuters.

Washingtonul a declarat ca va continua sa sprijine Ucraina pe fondul îngrijorarile de la Kiev și a aliaților sau occidentali cu privire la adunarea a peste zeci de mii de trupe rusești la granița sa. Rusia neaga ca a planificat o ofensiva militara.

"Peste 80 de tone de arme pentru a consolida capacitațile de aparare ale Ucrainei de la prietenii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

