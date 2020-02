Stiri pe aceeasi tema

- Peter Phillips, unul dintre nepotii reginei Elizabeth a II-a, si sotia sa Autumn s-au despartit si vor divorta, a anuntat, marti, Palatul Buckingham, acesta fiind un nou episod din zbuciumata saga a familiei regale britanice, scrie AFP.

- Dupa 12 ani de casatorie, Peter Phillips, cel mai in varsta nepot al Reginei Marii Britanii, va divorța de soția sa Autumn, noteaza thetelegraph.co.uk. Este primul nepot al Reginei care trece printr-un astfel de eveniment. Potrivit sursei citate, Regina s-a declarat ”suparata” la aflarea veștilor, care…

- Familia Regala britanica trece printr-o perioada extrem de dificila. Dupa ce Prințul Andrew a fost acuzat de pedofilie, iar Meghan și Harry au plecat in Canada renunțand la titlurile lor regale, acum Palatul Buckingham este din nou zguduit, dar de data aceasta de un divorț. Nepotul preferat al Reginei…

- Fostul boxer la categoria grea Ronnie Russell, in prezent in varsta de 72 de ani, l-a lovit pe Ian Ball de doua ori in zona capului, in timp ce acesta din urma incerca sa o rapeasca pe printesa Anna sub amenintarea armei in Pall Mall, in martie 1974. Ronnie Russell, care a iesit din masina…

- Un mesaj pe WhatsApp care anunta moartea reginei Angliei in urma unui atac de cord a ajuns sa fie distribuit masiv pe retelele sociale dupa ce un utilizator l-a postat pe grupul sau destinat umorului militaresc, convins ca nu poate fi luat in serios. Stirea insa nu era chiar o gluma, ci un exercitiu…

