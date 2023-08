Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante au avut loc in noaptea de duminica spre luni, la Botoșani. Un copil de doar doi ani a murit, iar fratele sau cu doar un an mai mare este in stare critica dupa ce mama i-a aruncat de la geamul unui hotel din municipiu. Femeia, in varsta de 23 de ani ameninta ca isi va pune si ea capat zilelor.…

- Decesul femeii in varsta de 55 de ani, survenit dupa ce mainile i-au fost prinse de ușa tramvaiului – in timp ce incerca sa coboare... The post Noi amanunte in legatura cu tragedia de luni, atunci cand femeia de 55 de ani a murit tarata de tramvai. Vatmanul e in concediu appeared first on Special Arad…

- Tragedia a avut loc pe 24 iulie intr-o casa de pe strada Parkent din cartierul Mirzo-Ulugbek din Tașkent. In imaginile video se vede cum o femeie intra in lift. Liftul a ramas blocat la ultimul etaj. Pe 25 iulie, rudele au anunțat dispariția ei. O femeie a murit dupa ce a ramas blocata in lift “Cladirea…

- La data de 13 iulie a.c., in jurul orei 05:50, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime, in comuna Slobozia Moara. Din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat, de 38 de ani, care s-ar…

- O femeie de 46 de ani din Moldovița a murit dupa ce s-a izbit cu ATV-ul intr-un cap de pod și a cazut in albia unui parau. Tragedia s-a intamplat miercuri dupa amiaza pe drumul forestier Dubul din satul Argel, comuna Moldovița. Cele trei ambulanțe care au ajuns la fața locului au gasit-o pe femeie…

- Doi craioveni, o femeie de 62 de ani și un barbat de 65 de ani, au murit, luni, in urma unui accident produs in Giurgiu. Potrivit polițiștilor, o femeie de 35 de ani, din București, ar fi pierdut controlul direcției de mers pe DN 5, in municipiul Giurgiu. Autovehiculul a parasit partea carosabila și…