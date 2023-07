Profesorul Constantin Balaceanu-Stolnici, membru de onoare al Academiei Romane, a indemnat la optimism in cuvantul adresat, joi, participantilor la sesiunea aniversara dedicata sarbatoririi de catre venerabilul academician a 100 de ani.

„Am ajuns cum am ajuns la varsta aceasta, 100 de ani, cu limitele ei, dar cu mintea pastrata si am putut sa vin in fata dumneavoastra si sa vorbesc. Datorez aceasta, in mare parte, cum am mai spus, caracterului meu pozitiv, deschis spre bine, in orice situatie. (...) Mai ales in situatiile negre, ma concentram sa vad partea plina a paharului si va sfatuiesc pe…