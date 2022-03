Stiri pe aceeasi tema

- TOȚI cetațenii ucraineni circula GRATUIT cu trenurile CFR , anunțul vine de la Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu The post TOȚI cetațenii ucraineni circula GRATUIT cu trenurile CFR , anunțul vine de la Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu first appeared on Partener TV .

- Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum noua luni intr-un an calendaristic, precizeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) intr-un comunicat de presa transmis, marti, AGERPRES. Fii…

- Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum noua luni intr-un an calendaristic, precizeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) intr-un comunicat de presa transmis, marti, AGERPRES. Decizia a…

- ANOFM informeaza agenții economici cu privire la faptul ca cetațenii ucraineni The post ANOFM: Cetațenii ucraineni care vor sa se angajeze in Romania, nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum 9 luni appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: ANOFM: Cetațenii ucraineni…

- Ministrul Muncii anunța ca cetațenii ucrainei care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de noua luni dintr-un an.Ministrul Muncii, Marius Budai, anunța vineri, 25 februarie, ca cetațenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta, vineri, ca cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de 9 luni dintr-un an calendaristic, informeaza News.ro . ”Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta, vineri, ca cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de 9 luni dintr-un an calendaristic. ”Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz…

- „Prin invazia cinica de azi, Federația Rusa este arhitectul celei mai grave crize de securitate de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial”, transmit liderii coaliției de guvernare intr-o declarație comuna. Ei condamna agresiunea armata a Ucrainei de Rusia.