Aioanii a pierdut pariul cu Louis Munteanu

Meciul Rapid – Farul a prilejuit și o confruntare de orgoliu dintre doi prieteni, pana mai ieri coechipieri la malul Marii, acum rivali in cele doua tabere. Marian Aioanii s-a transferat din poarta Farului pe nepusa masa in urma cu nici doua luni, dupa ce titularul buturilor giuleștene, Horațiu Moldovan, a fost luat de Atletico Madrid pe baza clauzei de eliberare de 800.000 de euro. Astfel s-a despatțit de cel mai bun prieten al sau din echipa lui Gica Hagi, atacantul Louis Munteanu. Revederea lor a avut loc in condiții de rivalitate vineri seara și cel care a ieșit caștigator a fost Munteanu,…