Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis duminica o serie de precizari cu privire la situatia cetatenilor romani blocati in Africa de Sud, in contextul anularii curselor aeriene din cauza aparitiei noii tulpini de coronavirus - Omicron. Astfel, dintre cei 36 de cetateni romani pe care MAE ii avea sambata…

- Israelul a anuntat, sambata, ca va interzice intrarea tuturor strainilor in tara. De asemenea, va reintroduce tehnologia de urmarire telefonica impotriva terorismului pentru a limita raspandirea noii variante de coronavirus. Aceasta noua varianta este potential mai contagioasa. Ea a fost detectata pentru…

- Secretarul pentru Sanatate, Sajid Javid, a declarat ca toate zborurile din Africa de Sud, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe și Botswana sunt suspendate de vineri. Progresul rapid al variantei noi a COVID-19 a...

- Echipa CSM Știința Baia Mare este blocata in Africa de Sud din cauza anularii unor zboruri, ca urmare a restricțiilor de calatorie impuse de mai multe state dupa apariția variantei Omicron.

- CSM Știința Baia Mare nu se poate intoarce momentan din Africa de Sud, intrucat toate zborurile catre Europa au fost anulate dupa apariția unei variante de coronavirus cu mutații, numita Omicron, in Africa. Lotul echipei campioane de rugby a Romaniei din Baia Mare se afla in imposibilitatea de a reveni…

- Ce anunț a facut compania Moderna dupa apariția tulpinei Omicron, din Africa de Sud. Noua tulpina a coronavirusului a fost clasata ”ingrijoratoare” de catre OMS – Organizația Mondiala a Sanatații. Aceasta tulpina este considerata foarte contagioasa și cu mutații multiple, devenind o ingrijorare la nivel…

- Date initiale de la laboratoarele de diagnostic sugereaza ca noua varianta din Africa de Sud s-a raspandit rapid in cea mai populata provincie a țarii, Gauteng, si ar putea fi deja prezenta și in celelalte opt provincii ale tarii. Un caz de infectare cu aceasta tulpina a fost descoperit și in Hong Kong,…

- Situația epidemiologica ingrijoratoare privind numarul, tot mai mare, a cazurilor de Covid-19 in Romania ii determina pe oficialii Ministerului Educației sa ia in considerare toate variantele, inclusiv cea a sistarii cursurilor in perioada urmatoare. Ministrul Sorin Cimpeanu a declarat ca, din cauza…