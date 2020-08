Aglomerație pe drumurile către Constanța, Brașov și Sibiu Bucureștenii au plecat in dimineața zilei de sambata, așa cum le sta in obicei, catre munte sau mare, iar traficul se desfașoara cu dificultate. Iata zonele aglomerate la primele ore ale dimineții. Drumul catre litoral pe Autostrada A2 București – Constanța putea fi parcurs la ora 8.30 a zilei de sambata in circa doua ore și jumatate. Conform Google Maps, exista puncte cu trafic aglomerat sau chiar blocaje in zonele Dragoș Voda – Dragalina și Murfatlar. Aici s-au format coloane de mașini care se deplaseza cu viteza foarte redusa sau chiar staționeaza. Pe DN1, București – Brașov punctele aglomerate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

