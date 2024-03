Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul rutier s-a produs in comuna Piscu, satul Vames, dupa ce un autoturism si o caruta care traversa DN 25, in zona Garii, s-au ciocnit.”Carutasul in varsta de circa 30 de ani, inconstient, a fost preluat de ambulanta SMURD. O a doua victima, (femeie), ocupanta locului din dreapta soferului autoturismului,…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca pe reteaua feroviara circulatia trenurilor se desfasoara in conditii normale de iarna, traficul fiind adaptat la conditiile meteo nefavorabile. Pe raza SRCF Galati, pe distanta Marasesti ndash; Tecuci fir I si II , incepand cu ora 13:00 s a reluat…

- ”Conditiile atmosferice nefavorabile (ninsori abundente) si vantul puternic (viscol) au generat intreruperea accidentala a traficului feroviar in statia Marasesti si ingreunarea circulatiei in zona macazelor”, anunta, luni seara, CFR Calatori. Compania precizeaza ca urmatoarele trenuri stationeaza,…