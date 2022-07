Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestei saptamani a debutat Programul de formare specializata pentru numirea intr-o funcție de demnitate publica de prefect și subprefect, acesta fiind organizat de Institutul Național de Administrație, in perioada iulie-decembrie 2022, in format clasic și online. Potrivit celor de la INA,…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii a inițiat proiectul de Hotarare de Guvern privind plata integrala a contributiei financiare restante a Romaniei pentru perioada 2019-2022 la programele optionale ale Agentiei Spatiale Europene (ESA). Prin acest proiect MCID vizeaza deblocarea plații contribuției…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Antena 3 ca salariile angajaților din mediul privat pot fi majorate cu 200 de lei lunar net, pentru ca statul nu va opri nicio taxa. Masura propusa de social-democrat vine in contextul in care inflația din Romania se apropie de 14%, iar puterea de cumparare…

- Institutul Național de Statistica a raportat o prabușire grava a producției de energie in țara. Astfel, Romania a scazut producția de gaze și a majorat importurile, iar producția de petrol a scazut la o treime din necesar. Totodata, in timp ce minele se inchid aproape in fiecare zi, producatorii de…

- Cresterea Produsului intern brut anuntata marti de Institutul National de Statistica este peste asteptari in conditiile in care erau chiar anticipatii de recesiune tehnica in Romania, a declarat pentru Agerpres Adrian Codirlasu, vicepresedinte al CFA Romania.

- Romania trebuie sa achite „minimum 60 de milioane de euro” din datoria pe care o are la Agentia Spatiala Europeana, a declarat, ieri , ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, citat de Agerpres. „Romania are o situatie dificila, pentru ca in perioada 2017 – 2019 nu si-a achitat…

- Primul pas spre reluarea legaturilor cu feribotul intre cele doua orașe dunarene a fost facut astazi de Guvernul bulgar, care a aprobat un proiect de acord cu Romania pentru inființarea punctului de trecere pentru feriboturi. Scopul reinființarii liniei de feribot este reducerea traficului de pe Podul…