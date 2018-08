Stiri pe aceeasi tema

- Luni dupa amiaza, a fost arestat de catre politia britanica, in Hertfordshire, la periferia Londrei, urmaritul general Ghinea Florin Nicolae, zis “Ghenosu”, aflat pe lista celor mai urmarite persoane din Romania, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul Politiei.

- Caz infiorator in comuna Petresti, judetul Dambovita. Trei surori cu varste de 6, 8 si 10 ani au cerut sa fie luate din casa in care cresc alaturi de tata si bunic, spunand ca nu mai suporta bataile primite de la cei doi barbați. Fetitele, ridicate luni de la locuinta de catre reprezentanții Protectiei…

- Unitatea 1 a Centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat, luni, de la Sistemul Energetic Național. Nuclearelectrica anunța ca incidentul s-a produs ca urmare a unui semnal fals, care a declanșat unul din sistemele turbinei.

- Opoziția face analiza eșecului moțiunii de cenzura. Respinsa de Parlament cu 166 de voturi, cu peste 60 mai puține decat era necesar pentru ca Guvernul Dancila sa fie demis, inițiativa celor de la PNL, USR și PMP pare sa fi vulnerabilizat mai mult Opoziția. Asta cu atat mai mult cu cat, in loc sa atraga…

- Autoritatile iesene au fost in alerta! Un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat pe un camp din localitatea Sinesti, ieri dupa-amiaza. La bord se aflau doi cetateni straini, care, din fericire, nu au patit nimic. Deocamdata cauzele incidentului nu au fost stabilite.