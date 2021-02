Agenția Națională Anti-Doping, avertisment pentru sportivi: Ivermectina, interzisă „Sportivii trebuie sa cunoasca faptul ca le este interzis un eventual tratament cu medicamentul comercializat sub denumirea de Ivermectina Pasteur FP 20 – comprimate pentru tratamentul endoparazitozelor produse de nematode și in ectoparazitozele produse de acarieni la caini”, avertizeaza Agenția Naționala Anti-Doping, in contextul pandemiei de coronavirus. Streinu-Cercel a caștigat 19.000 euro/luna anul trecut. In 2019, caștigase „doar” 8.500 euro/luna Potrivit sursei citate, un comprimat conține 3mg de Ivermectina, substanța care se incadreaza in Lista Interzisa 2021 la categoria S0… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

