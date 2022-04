Africa de Sud: Cele mai grave inundații din istoria țării, soldate cu cel puțin 300 de morți Cele mai grave inundatii inregistrate vreodata in Africa de Sud au provocat moartea a peste 300 de persoane, potrivit unui nou bilant publicat miercuri seara, ploile abundente de pe coasta de est a tarii devastand mii de locuinte, drumuri si poduri in Durban, principalul oras-port al tarii si epicentrul catastrofei, relateaza AFP. „Bilantul deceselor in urma inundatiilor din regiunea Kwazulu-Natal (est) este de 306 morti”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Biroului pentru gestionarea catastrofelor. Un bilant anterior indica 259 de decese. Cele mai abundente precipitatii inregistrate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 253 de persoane si-au pierdut viata in cele mai grave inundatii produse in Africa de Sud in urma ploilor torentiale cazute in ultimele zile pe coasta estica, potrivit celui mai recent bilant publicat miercuri de autoritatile locale, care spun ca morgile se confrunta cu un aflux de cadavre, informeaza…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat duminica, inainte de inceperea Congresului extraordinar al PNL, unde este singurul candidat pentru functia de presedinte al partidului, ca romanii s-au saturat de galceava si este nevoie de stabilitate pentru a guverna tara. „Sper ca, prin acest demers pe care l-am…

- Josep Borrell, șeful diplomatiei europene, spune ca UE trebuie sa “plateasca un pret” pentru “taierea cordonului ombilical” care uneste economia UE de cea rusa și care de fapt o ajuta sa-și finanțeze razboiul din Ucraina. Iar acest lucru se poate face prin reducerea importurilor de gaze rusești, dar…

- Specialiștii anunța ca dupa un inceput de primavara deosebit de rece, vremea iși va reveni treptat, iar in primele zile din luna aprilie va fi mai cald decat este normal in perioada respectiva. In ce priveste precipitatiile, acestea vor fi deficitare pe parcursul urmatoarelor patru saptamani. Prognoza…

- Citești o carte care ție ți se pare buna? Este foarte posibil ca acest lucru sa duca la imbunatatirea conectivitatii neuronale si la cresterea capacitatii de memorare. Acest efect ar dura, potrivit unui tudiu, inca cinci zile din momentul in care ai inchis cartea! Uimitoarea descoperire a fost facuta…

- CFR Calatori anunta, luni, ca un tren cu peste 800 de refugiati din Ucraina se indreapta catre Bucuresti, sosirea fiind programata pentru ora 17.15. ”In aceasta dimineata circula trenul CFR Calatori 12 605 cu 12 vagoane avand 870 de refugiatii la bord, sositi in tara cu un tren al Cailor Ferate Moldovene”;…

- Joi – 27 IANUARIE 2022 – intre orele 10:00 – 14:00, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent in municipiul Buzau, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Buzau si pentru a primi petitii. Activitatea se va desfașura la sediul Consiliului Judetean…

- Activitatea de vanzare a biletelor de tren va fi realizata la ghiseele CFR Calatori din statiile si agentiile de voiaj, in urma unei defectiuni la sistemul electronic de rezervari survenite vineri dimineata, informeaza CFR Calatori, conform Agerpres. "In cursul diminetii a aparut o defectiune la…