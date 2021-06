Stiri pe aceeasi tema

- Implementarea tehnologiei 5G, furnizarea de servicii integrate si dezvoltarea biroului virtual se afla printre tendintele anului 2021 in imobiliare la nivel global, arata studiul Deloitte Real Estate Predictions 2021, realizat pe baza informatiilor colectate din mai mult de zece tari din intreaga…

- Prim ministrul Florin Citu transmite un mesaj tuturor romanilor, cu ocazia sarbatorilor pascale.Iata si continutul integral al mesajului: "Intampinam Sfintele Pasti anul acesta cu increderea ca vom depasi cu bine perioada dificila pe care o traversam si vom reveni cat mai repede la normalitate. Eforturile…

- In economia romaneasca incep sa apara tot mai multe voci care prevestesc o criza a pieței imobiliare. Cele mai sonore sunt cele ale analiștilor Iancu Guda și Radu Georgescu, care au un mesaj funebru pentru piaț de profil. „Piața imobiliara din Romania va avea o prabușire epica. Mult mai mare decat in…

- In economia romaneasca incep sa apara tot mai multe voci care prevestesc o criza a pieței imobiliare. Cele mai sonore sunt cele ale analiștilor Iancu Guda și Radu Georgescu, care au un mesaj funebru pentru piaț de profil. „Piața imobiliara din Romania va avea o prabușire epica. Mult mai mare decat in…

- Piața de chirurgie plastica din Romania a avut un mare succes in perioada pandemiei și se menține in continuare pe linia de plutire. „Deoarece in cadrul Clinicii Zetta se realizeaza toate tipurile de intervenții de chirurgie plastica și nu doar intervenții estetice și mici proceduri de estetica, de…

- CHIȘINAU, 30 mart – Sputnik. Deși anul precedent a fost inregistrata o diminuare a ritmului de construcție a blocurilor de locuințe, in 2021 prețul apartamentelor nu au scazut, ci din contra, a crescut. Intr-un interviu pentru Sputnik Moldova, Vlad Musteața, care este directorul unei companii imobiliare,…

- Antreprenorii romani par tot mai tentați de piața de investiții imobiliare, devenita alternativa din ce in ce mai atractiva pentru cei interesați sa iși diversifice instrumentele prin care sa-și plaseze capitalul obținut din alte business-uri. „In ultima perioada am vazut un numar important de oameni…

- 2020 a fost un an provocator pentru piața imobiliara din România. În timp ce pandemia a întrerupt vânzarile de locuințe în primavara anului 2020 (care este de obicei considerat cel mai fierbinte sezon pentru case de vanzare Cluj-Napoca), piața a înregistrat rapid…