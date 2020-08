Afganistan: Pompeo cere eliberarea prizonierilor talibani

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a chemat asa-numitul ''consiliu al înteleptilor'' tribali programat pentru vineri în Afganistan sa elibereze sute de prizonieri talibani dintre care unii sunt acuzati de crime grave, pentru a avansa procesul de pace, relateaza France…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a organizat luni o videoconferinta cu negociatorul sef al talibanilor, Mullah-ul Baradar Akhund, pentru a discuta cu privire la procesul de pace din Afganistan, a declarat un purtator de cuvant al talibanilor, relateaza Reuters. Pompeo si Baradar,…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo, caruia congresmenii i-au cerut joi sa explice aparenta inertie a SUA in fata amenintarilor Rusiei impotriva soldatilor americani in Afganistan, a invocat moartea a circa 300 de rusi in Siria pentru a demonstra fermitatea Washingtonului, relateaza AFP. In timpul…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo, interpelat intr-o audiere in Senat pe tema unei aparente inertii a Statelor Unite fata de amenintari ale Rusiei la adresa militarilor americani in Afganistan, a invocat joi moartea a 300 de rusi in Siria, pentru a demonstra fermitatea Washingtonului, relateaza…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a discutat la telefon despre situatia din Afganistan cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat Departamentul de Stat, dupa ce presa americana a dezvaluit luna trecuta ca Rusia a oferit prime pentru uciderea unor militari occidentali in Afganistan, relateaza…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, nu a exclus miercuri posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie invitat la un summit largit al G7, subliniind totodata ca trateaza cu toata seriozitatea activitatile Moscovei in Afganistan, informeaza AFP. "Presedintele este cel care…

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a criticat vehement sâmbata ''ipocrizia'' Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, care a votat cu o zi înainte o rezolutie condamnând rasismul sistemic si violentele politiei, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Consiliul…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a salutat duminica acordul de impartire a puterii semnat intre cei doi lideri rivali in Afganistan si i-a indemnat sa continue eforturile pentru a pune capat violentei, potrivit AFP. Secretarul de stat i-a felicitat pe presedintele afgan Ashraf Ghani si pe rivalul…