Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul afgan va elibera treptat 5.000 de detinuti talibani in schimbul unei imbunatatiri ”semnificative” a situatiei in domeniul securitatii in Afganistan, a anuntat miercuri presedintia afgana, deschizand calea negocierilor intre Kabul si insurgenti, relateaza AFP.”Gratierea si eliberarea…

- Twitter a folosit o noua politica pentru a identifica mesajele manipulatoare asupra unor postari distribuite de Donald Trump, legate de rivalul sau politic, Joe Biden, potrivit Mediafax.Platforma de microblogging incearca sa elimine continutul abuziv si inselator, insa a fost acuzata in trecut…

- SNSPA a anuntat, luni, ca suspenda toate cursurile si activitatile in perioada 10-13 martie, urmand sa fie apoi adoptata o decizie cu privire la modalitatea de desfașurare a cursurilor de saptamana viitoare, potrivit Mediafax.Cursurile din toate structurile din cadrul SNSPA vor fi suspendate…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a admis, vineri, ca exista riscul ca insurgentii talibani sa înlature Administratia din Afganistan dupa retragerea trupelor americane, relateaza Mediafax."Fiecare tara trebuie sa îsi poarte de grija. Te poti agata de mâna cuiva doar în…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti seara ca a avut o conversatie telefonica "foarte buna" cu Abdul Ghani Baradar, unul dintre liderii Miscarii insurgentilor talibani afgani, la câteva zile dupa ajungerea la un acord care prevede retragerea trupelor americane din Afganistan,…

- NATO a facut apel miercuri la talibani sa-si demonstreze angajamentul pentru solutionarea conflictului din Afganistan si incetarea violentelor, a doua zi dupa un atac mortal la Kabul, relateaza AFP. "Talibanii trebuie sa faca dovada vointei si a unei capacitati reale de a diminua violenta",…

- Pentagonul a confirmat luni prabusirea unui avion militar in Afganistan, asigurand ca nu dispune de niciun indiciu ca acesta ar fi fost doborat de un tir inamic, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Un Bombardier E-11A american s-a prabusit astazi in provincia Ghazni din Afganistan", a transmis pe Twitter…

- Talibanii vor implementa o incetare a focului valabila zece zile in Afganistan și vor continua sa discute cu oficialii din Guvernul de la Kabul in cazul in care discuțiile de la Doha cu Statele Unite vor ajunge la un rezultat, relateaza Mediafax , citand Reuters.