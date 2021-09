Afganistan: 2 morți și 8 răniți în timpul unei demonstrații anti-talibane Doua persoane au fost ucise și opt ranite prin împușcare marți în timpul unei demonstrații împotriva regimului taliban în Herat, un oraș mare din vestul Afganistanului, a declarat un medic local pentru AFP, sub condiția anonimatului.



Acesta este primele decese înregistrate în demonstrațiile împotriva noii puteri islamiste care au avut loc în ultimele zile, în special în Kabul, Herat și Mazar-i-Sharif (nord). Câteva sute de persoane, inclusiv multe femei, au manifestat dupa-amiaza la Herat, strigând &"Libertate&"

Sursa articol: hotnews.ro

- Doua persoane au fost ucise si alte opt ranite, marti, in timpul unei manifestatii desfasurate impotriva regimului taliban in orasul Herat, din vestul Afganistanului. Informația a fost data presei, sub anonimat, de un medic din zona.

