Afară nu-i ca acasă Etapa a 12-a a Ligii a III-a o gasește pe CSM Bacau jucand pe teren propriu, spre deosebire de divizionarele C bacauane din Seria 2, Aerostar și FC Dinamo, care vor evolua in deplasare. Ocupanta locului 2 in Seria 1, CSM va intalni sambata, pe „Letea”, Șomuzul Falticeni, o noua și probabila victorie permițandu-le „CSMeilor” […] Articolul Afara nu-i ca acasa apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

