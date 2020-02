Afaceri de succes. Recon şi-a construit un nume pe harta construcţiilor civile şi industriale Povestea de afaceri a Recon are o istorie de aproape 26 de ani in domeniul constructiilor civile si industriale. Este una dintre cele mai mari firme de constructii din Dolj. Are in portofoliu unele dintre cele mai importante constructii realizate in Craiova ultimilor ani. Astazi prezentam povestea de business a uneia dintre cele mai longevive firme de constructii din Dolj. Recon SA este activa pe piata din aprilie 1994. Cu o vechime de aproape 26 de ani, compania s-a impus pe piata construcțiilor civile și industriale. A debutat cu o echipa mica, cu activitați de reparații, finisaje și construcții… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

