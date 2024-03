Stiri pe aceeasi tema

- La ora 18.31, polițiștii Secției nr.13 Rurala Segarcea au fost sesizați ca, in Primaria Calopar, a decedat o femeie, relateaza Gazeta de Sud.“La fata locului s-au deplasat de urgenta politistii, ocazie cu care s-a stabilit ca o femeie de 57 de ani, din municipiul Craiova, angajata a respectivei institutii…

- Polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizați vineri de catre o femeie, de 49 de ani, din Craiova, ca joi seara, la ora 19.45, minora CONSTANTIN RAMONA, de 16 ani, a plecat din centrul in care era instituționalizata și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,60 m, greutate 50 de…

- O craioveanca de 58 de ani a fost inșelata timp de 7 ani de o femeie care sa dadea drept barbat. Aceasta ii promisese ca o ia de nevasta. Politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Craiova au executat 3 perchezitii la locuintele si locul de munca ale unei femei de 38 de ani, din municipiu.…

- Margareta Nineta Vasilica, de 22 de ani, a plecat din casa concubinului și a fost data disparuta, azi noapte de partenerul de viața. Polițiști din cadrul Secției nr.9 Rurala Cetate au fost sesizați de un barbat, de 46 de ani, din comuna Moțaței, ca, ieri seara, concubina sa a plecat de la domiciliu…

- Incidentul a avut loc duminica dimineața, pe strada „Geniștilor” din Craiova, dupa ce puștiul de12 ani a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit un alt vehicul, condus de un barbat de 47 de ani, informeaza cotidianul Cuvantul Libertații.Din impact, mașina condusa de minor a fost…

- Politistii din cadrul Sectiei nr.1 Rurala Melinesti au fost sesizati zilele trecute de catre un barbat de 45 de ani din Craiova, cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns in imobilul in care locuieste in comuna Simnicu de Sus, de unde ar fi sustras suma de 15.000 de euro si 300 de grame…

- Un tanar, de 20 de ani, din Craiova, ar fi fost lovit, aseara, cu un obiect ascutit-taietor, intr-un scandal izbucnit pe strada Fulger. Politisti din cadrul Sectiei 6 Craiova au fost sesizati, aseara, de catre un tanar, de 28 de ani, din municipiu despre incident. La fata locului au fost directionate…