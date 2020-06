Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca de la inceputul pandemiei, Guvernul a alocat plați de 3,02 miliarde pentru a preveni efectele crizei coronavirusului.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat a scos Ludovic Orban din buzunar ”3.02 miliarde lei plati…

- Consecintele economice ale pandemiei de COVID-19 ar putea expune riscului saraciei pana la 86 de milioane de copii in plus pana la sfarsitul anului, potrivit unui studiu comun realizat de ONG-ul Save the Children si Unicef, relateaza joi AFP.

- Painea și produsele de panificație s-ar putea scumpi din nou, din vara. Procesatorii anunta ca au crescut cheltuielile cu achiziția cerealelor, iar noua recolta de grau se anunța slaba din cauza secetei.

- Criza sanitara din Franta a provocat pierderi economice fara precedent in multe domenii. Una dintre cele mai afectate afaceri este cea a cluburilor de sport si a salilor de gimnastica. Sunt inchise de la mijlocul lunii martie, nu au incasari, iar cifra lor de afaceri e prabusita.

- Peste 436 milioane de companii se confrunta la nivel mondial cu riscul de a-si intrerupe activitatea din cauza crizei generate de pandemia de COVID-19, a avertizat, miercuri, Organizatia Internationala a Muncii, care insista pe adoptarea unor masuri urgente pentru a ajuta aceste firme si pe angajatii…

- Primarul Clujului a declarat ca se așteapta la o scadere a veniturilor la bugetul municipiului, în luna aprilie, chiar de trei ori mai mare decât în luna precedenta, din cauza starii de urgența. Astfel, daca în martie, Clujul a fost pagubit de 7 milioane de lei, luna…

- Organizația Internaționala a Muncii (OIM) din cadrul ONU avertizeaza ca numarul joburilor pierdute din cauza crizei generate de pandemia de COVID-19 se va ridica la 195 de milioane.Unda de șoc care lasa atat de mulți oameni șomeri ar urma sa loveasca, scrie The Guardian, pana la sfarșitul primaverii,…