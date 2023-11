Aeroportul din Hamburg, inchis! Un barbat si-ar fi rapit copilul, in cadrul unui conflict familial

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din Hamburg era inchis duminica dimineata din cauza unei "situatii cu ostatici", dupa ce un barbat se presupune ca si-a rapit copilul, in cadrul unui conflict familial, au indicat autoritatile locale citate de AFP, Reuters si dpa.

- Poliția din Hamburg a anunțat sambata ca se ocupa de o luare de ostatici dupa ce un barbat a trecut cu mașina o bariera in incinta aeroportului din oraș cu un copil, relateaza Reuters.Aeroportul a fost inchis pentru toate decolarile și aterizarile la scurt timp dupa incident, sambata, in jurul orei…

- Autoritatea de reglementare in domeniul energiei din Republica Moldova, ANRE, a amendat Moldovatransgaz, subsidiara a companiei rusesti Gazprom, cu 1,9 milioane de dolari pentru ca nu a respectat o cerinta privind separarea activitatilor de transport al gazelor de cele de furnizor, a anuntat vineri…