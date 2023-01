Aeroflot a cumpărat 10 avioane Boeing 777-300ER de la banca rusă VEB Aeroflot, controlata de stat, a anuntat pe 30 decembrie ca a cumparat 10 avioane Boeing 777-300ER, pe care le-a inchiriat anterior de la o companie irlandeza, pe care a refuzat sa o numeasca. Transportatorul a spus ca avioanele au fost inchiriate de Aeroflot din 2013 si 2014 si au fost inchiriate in temeiul unui contract de leasing financiar, ceea ce inseamna ca beneficiarul primeste drepturi de proprietate asupra activului dupa ce a platit intreaga suma, spre deosebire de o tranzactie mai tipica cand locatorul isi pastreaza dreptul de proprietate. Aeroflot si VEB-Leasing, parte a Grupului VEB,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina continua și in tot acest timp, ingrijorarile referitoare la evoluția economiei se adancesc. Banca Mondiala spre exemplu este ingrijorata ca “noi socuri adverse” ar putea impinge economia globala in recesiune, in acest an, fiind vulnerabile in special tarile mici, transmite Bloomberg.…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ultima zi de tranzactionare a anului 2022 in scadere cu 1,3%, iar de la inceputul anului a coborat cu 12,76%, aceasta fiind cea mai proasta performanta dupa o scadere anuala de 13,24% in 2018. Indicele european blue-chip s-a bucurat de un 2021 excelent, crescand…

- China a cumparat din Rusia resurse energetice in valoare de 60 de miliarde de dolari, in cele noua luni de la invadarea Ucrainei, in comparație cu 35 de miliarde cheltuite in intervalul similar din 2021. In ciuda diminuarii volumului total al importurilor Chinei din octombrie, livrarile din Rusia au…

- Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizati…

- Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizati…

- Macron ”cere ca China sa contribuie la (…) transmiterea unor mesaje presedintelui (rus Vladimir) Putin, pentru a se evita escaladarea si a se reveni serios la masa negocierilor”, anunta presedintia franceza. VIDEO: French President Emmanuel Macron calls for Paris and Beijing to unite against the war…

- Doar 301 milioane de smartphone-uri au fost livrate in al treilea trimestru al acestui an, conform estimarilor realizate de Counterpoint Research. Piata a scazut cu 12% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Este cel mai slab T3 pentru producatorii de smartphone-uri din 2014 pana in prezent. Liderul…

- ”Condamnam asemenea arestari ale unor cetateni rusi”, a denuntat un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. El a promis ca Moscova va ”face totul” pentru a-i apara pe cei doi. Unul dintre cei doi rusi este Artiom Uss, arestat luni la Milano, fiul guvernatorului regiunii ruse Krasnoiarsk,…