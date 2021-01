Adriana Radu, presedintele Asociatiei ''Sexul versus Barza'', a fost numita in calitate de membru al Consiliului Economic si Social, reprezentant al societatii civile, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Vicepremierul Dan Barna a anuntat luni ca i-a cerut premierului Citu sa revina asupra deciziei de respingere a numirii acesteia in CES. ''Am avut astazi o intalnire cu premierul Florin Citu pe diverse subiecte curente, printre care i-am propus si sa revenim asupra deciziei de a respinge numirea Adrianei Radu in Consiliul Economic si Social. Am argumentat…