- Adrian Tudora a fost numit Administrator Special al societatii Electrocentrale Bucuresti SA (Elcen), principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de alimentare centralizata cu energie termica din Bucuresti. "Incepand cu data de 01.07.2021, domnul Adrian Tudora continua munca in…

- „O saptamana – o saptamana și un pic” este termenul estimat de primarul Nicușor Dan pentru reluarea furnizarii apei calde in București. Edilul a aratat ca acestea sunt cauzate de ELCEN, pentru ca a decis sa intre in revizie simultan cu doua centrale. „O revizie dureaza intre patru si șase saptamani,…

- Intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, cate blocuri din Capitala sunt afectate din cauza nealimentarii cu apa calda, Nicusor Dan a raspuns ca situatia este „semnificativa” in sectoarele 4 si 5 „Eu am vrut sa fiu tot timpul foarte echilibrat in relatia pe care o avem cu ELCEN-ul. Dupa cum stiti,…

- Aflata in insolvența din 2016, Electrocentrale Bucuresti (Elcen) va iesi din insolventa cu certitudine in acest an si, daca exista vointa din partea Primariei Capitalei, va putea fuziona cu Termoenergetica, a declarat, marti, Claudiu Cretu, administrator special al Elcen. „Termoenergetica are in acest…

- Electrocentrale Bucuresti (Elcen) va iesi din insolventa cu certitudine in acest an si, daca exista vointa din partea Primariei Capitalei, va putea fuziona cu Termoenergetica, a declarat, marti, Claudiu Cretu, administrator special al Elcen. Acesta a participat la conferinta de lansare…

- Modernizarea retelei de termoficare din Capitala ar costa 5 miliarde de euro, bani pe care Bucurestiul de unul singur nu ii poate aloca niciodata in mod direct, a declarat directorul general al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti-Ilfov, Andrei Creci, intr-un interviu acordat…