Fost director al Termocentralei Rovinari, trimis în judecată Iosif Chirca, fost director general al Sucursalei Electrocentrale Rovinari din cadrul Complexului Energetic Oltenia, a fost trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie (DNA), fiind acuzat ca a primit 5.000 de euro mita de la un om de afaceri. Potrivit unui comunicat al DNA, in acelasi dosar, au fost trimisi in judecata doi oameni de afaceri, administratori de firme, pentru dare de mita, iar o alta persoana este acuzata de deturnarea licitatiilor publice. Unul dintre administratori este acuzat ca i-ar fi dat celuilalt afacerist in numerar si prin intermediul unor transferuri bancare justificate… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

