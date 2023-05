Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca echipa de fotbal Rapid s-a pronunțat ca Adrian Mutu va ramane pe banca tehnica din Giulești, iata ca planurile "Briliantului" sunt altele. Ultimele informații atesta ca "Briliantul" este pe cale sa semneze cu naționala Nigeriei.

- Florin Prunea (54 de ani), fostul portar al echipei naționale, a comentat situația dificila prin care Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul Rapidului, trece la gruparea din Giulești. Dupa infrangerea cu CSU Craiova, galeria i-a cerut „Briliantului” demisia, lucru reiterat și de Liviu Ungurean, liderul…

- Contestat de suporteri, Adrian Mutu a primit asigurari publice din partea conducerii ca va fi antrenor la Rapid și din sezonul viitor. A spus-o patronul Dan Șucu, apoi a repetat-o și Victor Angelescu. „In mod sigur, Adi Mutu va fi antrenorul Rapidului și in sezonul urmator!”, au susținut cei doi conducatori…

- Dupa Sepsi – Rapid 2-0, Dan Alexa a analizat situația de echipa alb-vișinie și a gasit una dintre problemele principale al formației antrenate de Adrian Mutu. Fost jucator și antrenor in Giulești, Dan Alexa spune ca transferurile realizate in acest sezon de Rapid nu au dat randamentul așteptat, cel…

- Adrian Mutu s-a aratat extrem de dezamagit de evolutia echipei sale. Sepsi a invins Rapid cu 2-0, iar Mutu a remarcat ca echipa sa nu a creat decat foarte putine faze de poarta. Antrenorul Rapidului a sustinut ca obiectivul principal este in continuare calificarea in cupele europene. Cu acest rezultat…

- Se intrerupe apa potabila maine, 6 aprilie 2023, pe Valea Budacului și Cartierul RAAL, anunța Aquabis. Compania Distribuție Energie Electrica Romania Sucursala Bistrița anunța intreruperea alimentarii cu energie electrica – maine 6 aprilie 2023 – in intervalul orar 09.00 – 16.00, in zona Stației de…

- Adrian Mutu a spus, dupa Rapid – Farul Constanta 1-1, ca rezultatul este un corect. Antrenorul Rapidului a recunoscut ca si Farul putea castiga in Giulesti. De asemenea, Adrian Mutu as recunoscut superioritatea echipei lui Gica Hagi din prima repriza, atunci cand a trimis de doua ori mingea in bara.…

- Cristi Balaj anunța noi transferuri la CFR Cluj! La finalul partidei Sepsi – CFR Cluj, 2-2, care a contat pentru etapa a 29-a a Ligii 1, Balaj a dezvaluit ca formația din „Gruia” iși dorește sa mai transfere un atacant. In prezent, campioana Romaniei se afla pe locul 2 din Liga 1, cu 60 de […] The post…