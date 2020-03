Stiri pe aceeasi tema

- Oradea este al patrulea centru regional din tara, dupa Bucuresti, Cluj si Iasi, care a primit Centru mobil de pregatire a paramedicilor, in valoare de 35.000 de euro, a declarat miercuri seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Crisana" al judetului, Sorin Caba."De peste zece…

- Programul de pre-accelerare pentru startup-uri tehnice Innovation Labs 2020 invita tinerii pasionati de inovare tehnologica si digitala sa isi materializeze ideile in cadrul Hackathoanelor si programelor de mentorat organizate in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara.

- Prim-ministrul desemnat Ludovic Orban a declarat ca PNL are solutii si în varianta în care PSD va încerca sa tergiverseze procesul declansarii alegerilor anticipate, dar nu a vrut sa divulge planul respectiv, relateaza Agerpres."Avem ac de cojocul lor si pentru aceasta…

- Proiectul este realizat de Code932, Crilia, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" si Liceul Teoretic de Informatica „Grigore Moisil" Iasi, sponsorul fiind Banca Transilvania. iXperiment este primul accelerator de start-up-uri pentru liceenii…

- Zeci de angajați ai CFR protesteaza, chiar in aceste momente, la Brașov! Aceștia se alatura colegilor din mai multe depouri cum ar fi București, Satu Mare, Cluj, Iași, Galați, Timișoara, Arad sau Ploiești. Peste 1.000 de angajați CFR protesteaza la aceasta ora in toata țara. Din primele informații,…

- Trenurile pentru navetiști, foarte populare in Occident, au inceput sa circule și in Romania. Au fost introduse de CFR pentru muncitorii care vin, zilnic, la lucru in marile orașe, pentru inceput, in București și Iași.

- Un cutremur de magnitudine 3,4 s-a produs miercuri, la aproximativ o ora dupa miezul noptii, in zona Vrancea. ”In ziua de 01 Ianuarie 2020 la ora 00:51:07 (ora locala a Romaniei) s-a produs in sona seismica Vrancea Buzau un cutremur cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 140km”, anunta Institutul…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, ii acuza pe liberalii ieseni ca au plecat capul si au acceptat "un buget al rusinii“, social-democratii reclamand ca pentru modernizarea aeroportului, spre exemplu, nu va fi alocat in 2020 niciun leu.Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, afirma, intr-un comunicat…