- Momente grele pentru familia lui Costel Corduneanu. Ieri a avut loc a doua zi de priveghi, iar maine, interlopul va fi condus pe ultimul drum. In cele doua zile, sute de persoane au venit și i-au adus un ultim omagiu. Soția lui, Grațiela, este copleșita de durere.

- ALATURI… Lumea interlopa din judeșul Vaslui are reprezentant la inmormantarea celui considerat cel mai temut interlop din Romania, Costel Corduneanu. Zilele trecute, la priveghi, in timp ce Adrian Corduneanu, fratele decedatului, dadea declarații presei, in cadru și-a facut apariția și vasluianul Ionuț…

- Sunt momente grele pentru familia lui Costel Corduneanu. Ieri a fost prima zi de priveghi, iar rudele pun la cale ultimele detalii pentru inmormantare. Va fi condus pe ultimul drum vineri, la ora 14.00 și va fi inmormantat la Cimitirul „Eternitatea”. Din familia interlopului, cel care a facut primele…

- Cel mai probabil, „șefia” clanului va fi preluata de Adrian Corduneanu, poreclit "Beleaua, potrivit BZI.De altfel, acesta a transmis, luni, un mesaj pe Facebook, in care deplange moartea fratelui sau, Costel Corduneanu.„Dumnezeu sa te ierte, frate. Ai fost și ești iubit, respectat de toata lumea, legenda…

- Este doliu in lumea interlopilor, dupa moartea lui Costel Corduneanu. Familia il plange pe liderul clanului, care a murit pe un pat de spital, in Targu Mureș. A lasat in urma trei copii și o soție indurerata, cu care era impreuna de 16 ani.

- Moartea lui Costel Corduneanu a șocat pe toata lumea. Interlopul a murit in cursul zilei de luni, 15 aprilie 2024, din cauza problemelor cardiace cu carese confrunta. Serghei Mizil l-a cunoscut și aveau o relație apropiata, astfel ca a publicat un mesaj de adio in care regreta cele intamplate.

- Astazi, Costel Corduneanu a murit pe un pat de spital in Targu Mureș, dupa o lunga perioada in care s-a luptat cu problemele de sanatate. Pe 23 aprilie, cel mai cunoscut interlop din Iași urma sa implineasca 54 de ani, iar acum, familia il plange și se roaga pentru sufletul lui.

- Unul dintre membrii clanului de interlopi Corduneanu a fost condamnat la 2 ani și o luna de inchisoare cu suspendare dupa ce a amenințat cu cuțitul un bodyguard pentru ca nu voia sa plateasca bilet la intrarea in club. De precizat ca interlopul este angajat la stat. Bogdan Corduneanu a fost condamnat…