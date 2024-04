Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut deja cateva zile de cand a fost inmormantat Costel Corduneanu și se pare ca apar noi controverse cu privire la marele absent, Florin Salam. Manelistul nu a fost prezent nici la priveghi, nici la inmormantare, ceea ce a determinat o mulțime de reacții, avand in vedere ca „Regele manelelor”…

- Au fost momente grele astazi pentru familia lui Costel Corduneanu. Interlopul a fost condus pe ultimul drum. Sute de persoane au mers și s-au rugat pentru sufletul lui, atat in cele trei zile de priveghi, cat și la inmormantare, printre care și Laurențiu Duduianu, unul dintre frații lui Emi Pian. Dupa…

- Costul Corduneanu a murit dupa ce a stat internat timp de cateva saptamani intr-un spital din Targu Mureș. Urmeaza sa fie inmormantat, iar la evenimentul trist vor fi prezente sute de persoane. Suma imensa pe care a platit-o familia Corduneanu pentru sicriu Șeful clanului Corduneanu din Iași a murit…

- Ieri, trupul neinsuflețit al lui Costel Corduneanu a fost adus in Iași, la un restaurant din Breazu, acolo unde are loc și priveghiul. Sute de persoane au venit in prima zi, iar sicriul a fost adus in ropote de aplauze, pe un covor roșu.

- Cel mai probabil, „șefia” clanului va fi preluata de Adrian Corduneanu, poreclit "Beleaua, potrivit BZI.De altfel, acesta a transmis, luni, un mesaj pe Facebook, in care deplange moartea fratelui sau, Costel Corduneanu.„Dumnezeu sa te ierte, frate. Ai fost și ești iubit, respectat de toata lumea, legenda…

- Moartea lui Costel Corduneanu a venit ca un șoc pentru cei care l-au cunoscut. Interlopul s-a confruntat cu probleme de sanatate serioase și a avut intr-un spital din Targu Mureș. In zilele urmatoare, familia va lua trupul neinsuflețit și il va aduce acasa, in Iași.

- Situația tensionata din birourile lui CFR Cluj este pe cale de a se incheia. Nelu Varga și Adrian Mutu nu au ajuns la un consens pentru ca „Briliantul” sa continue in Gruia, iar finanțatorul din Gruia a anticipat totul. Echipa va avea un nou antrenor in derby-ul cu Rapid. ...

- Mihai Alexandru Stanciu, prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, este propus sa preia, prin delegare in functia de procuror sef al Serviciului teritorial Constanta din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, posta ocupat pana in prezent de Andrei Bodean ...