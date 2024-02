Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și al Proiectelor Europene, a fost recent invitat in emisiunea Puterea Știrilor. In cadrul acesteia, ministrul a vorbit despre momentul in care se va incepe incarcarea cardurilor sociale cu acest ajutor financiar. Citește și Bancnote false puse in circulatie in…

- ”Romania primeste cu titlu de prefinantare suma de 288 milioane de euro din partea Comisiei Europene. Aceasta prefinantare va contribui la accelerarea punerii in aplicare a masurilor-cheie, investitii si reforme incluse in noul capitol REPowerEU”, precizeaza ministerul. ”Aceasta suma, care va fi…

- Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat ca Romania are peste 1 miliard de euro pentru panouri fotovoltaice și anveloparea caselor. Aceste vocuhere vor putea fi folosite doar de romanii care produc energie pentru consum propriu.

- Pentru proiectele europene din exercițiul financiar 2014-2020, Romania a ajuns la un grad de absorbție de 93,2% pe fondurile de coeziune, anunța Adrian Caciu, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene din Romania.

- Romania a ajuns la un grad de absorbtie 93,2% pe fondurile de coeziune din exercitiul financiar 2014-2020, in conditiile in care 22,445 miliarde euro au fost rambursate pana la acest moment, potrivit ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu."Procesul nu s-a incheiat, Romania…

- Adrian Caciu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta ca vineri depune Cererea de Plata 3 din noul PNRR al Romaniei, un plan a carei revizuire nu numai ca a fost aprobata de Consiliul UE, dar care inseamna si o restructurare a jaloanelor si tintelor, precum si o rescadentare a cererilor…

- ”Peste 6,5 miliarde de euro rambursari de fonduri europene a primit Romania in ultimele sase luni, bani aferenti atat programelor structurale cat si PNRR. Astazi depunem Cererea de Plata 3 din noul PNRR al Romaniei, un plan a carei revizuire nu numai ca a fost aprobata de Consiliul Uniunii Europene,…

- Ministrul Investițiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a facut un anunț important la finalul ședinței de Guvern de joi, 16 noiembrie. Concret, ministrul a anunțat ca, in 2024 vor continua doua programe extrem de importante: „Sprijin pentru Romania” – prin care beneficiarii primesc, o data…