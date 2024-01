Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, spune ca seful de la Finante ar trebui sa vina cu un impact bugetar care sa arate daca este posibila eliminarea impozitarii pensiilor mici.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat, duminica, la Alba Iulia, ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua jumatate a lunii februarie, fiind necesara o actualizare a bazei de date in conditiile in care a crescut la 2.000 de lei…

- Cand intra prima tranșa din acest an pentru voucherele sociale? Romanii mai au de așteptat foarte puțin pana cand primesc banii in conturi. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat, duminica, la Alba Iulia, ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, anunta ca, in urma introducerii capitolului REPowerEU in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), aproximativ 60.000 de gospodarii din Romania vor putea beneficia de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice si…

- Adrian Caciu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta ca vineri depune Cererea de Plata 3 din noul PNRR al Romaniei, un plan a carei revizuire nu numai ca a fost aprobata de Consiliul UE, dar care inseamna si o restructurare a jaloanelor si tintelor, precum si o rescadentare a cererilor…

- Tinta de absorbtie minima a fondurilor europene pentru 2024 este de 10 miliarde de euro, tinta care se va regasi in bugetul statului, in ceea ce inseamna bugetul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), a declarat, marti, ministrul de resort, Adrian Caciu, la o

- ”Peste 18.800 de cereri de prefinantare/plata/rambursare cu o valoare de cca. 5 miliarde euro aferente programelor operationale 2014-2020 procesate de MIPE in ultimele 5 luni. Peste 2,2 miliarde euro rambursate de catre Comisia Europeana in aceasta perioada si alte 2 miliarde euro in curs de rambursare.…