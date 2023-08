Stiri pe aceeasi tema

- George Cușnarencu, unul dintre cei mai buni prozatori ai „Generației '80”, premiat de Uniunea Scriitorilor și de Academia Romana, a murit la 72 de ani, a anunțat Uniunea Scriitorilor din Romania.George Cușnarencu s-a nascut in 1951 la Dorohoi, in județul Botoșani. A absolvit Facultatea de…

- Universitatea București anunța cel mai mare numar de candidaturi pentru admiterea din ultimii 14 ani, fiind inregistrate 7,15 inscrieri pe loc bugetat. ”Cel mai mare numar de candidaturi din ultimii 14 ani pentru admiterea la Universitatea din Bucuresti (UB), 43.921 de inscrieri, au fost inregistrate…

- Law School Summer Camp (LSSC), școala de vara organizata de Facultatea de Drept din cadrul Universitații Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, da startul celei de-a doua ediții in perioada 14-28 iulie. Elevi din toata țara vor trai viața de student la Drept in Cluj-Napoca: vor fi cazați in camin, vor participa…

- Universitatea de Vest Timișoara a publicat in sistemul de licitații electronice național anunțul pentru gasirea firmei care sa se ocupe de reabilitarea și modernizarea cladirii Facultații de Educașie Fizica și Sport. Pentru investiția de mari dimensiuni se ofera 9,7 milioane de euro. Intervențiile vizeaza…

- Testare a asfaltului fabricat cu deșeuri de plastic, inventat la Universitatea din Galați. Rectorul Universitații „Dunarea de Jos” din Galați, prof dr ing Lucian Georgescu, a anunțat ca in luna august vor fi realizate primele testari ale asfaltului fabricat cu deșeuri de plastic și grit de sablare,…

- Facultatea de Chimie Industriala și Ingineria Mediului din cadrul Universitații Politehnica Timișoara organizeaza Concursul „Siguranța Alimentelor și Tinerii – PolySafeFood”, ediția a IV-a, in format online, pe data de 7 iunie 2023. ​Prin organizarea acestui eveniment, Universitatea Politehnica Timișoara…

- O echipa de studenți din cadrul Facultații de Construcții și Instalații din Iași a obținut primul loc la Concursul Internațional de Poduri desfașurat la Universitatea Bogazici din Istanbul. Gheorghița Boaca, profesorul coordonator, a precizat care au fost cele patru probe ale concursului: Studenții…