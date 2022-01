Stiri pe aceeasi tema

- Romania lanseaza Planul Național de Combatere a Cancerului Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Planul Național de Combatere a Cancerului va fi lansat, miercuri dupa-amiaza, într-un eveniment care va avea loc la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Klaus Iohannis.…

- Planul national de combatere a cancerului va fi lansat, miercuri, intr-un eveniment care va avea loc la Palatul Cotroceni. Acest plan vine la scurt timp dupa un alt plan privind combaterea incalzirii globale. In tot acest timp, președintele Klaus Iohannis s-a ținut departe de problemele acute ale…

- Preasfințitul Ambrozie, unul dintre puținii episcopi ai Bisericii Ortodoxe Romane care are curajul de a le vorbi credincioșilor și despre ceea ce se intampla in viața, nu doar in Biserica, a avut o predica semnificativa intr-o parohie din municipiul Giurgiu. PS Ambrozie a vorbit despre politicienii…

- Ce servicii medicale nu sunt acoperite de CNAS in 2022. Ce trebuie sa faca pacienții cand li se spune ca ”nu mai sunt fonduri” Calitatea de asigurat nu ofera acces complet la sistemul medical din Romania. Exista o serie de servicii, care nu sunt decontate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. …

- Guvernul a adoptat, in ședința de marți, o ordonanța de urgența prin care romanii vor putea sa se testeze gratuit pentru Covid-19 in cabinetele medicilor de familie, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații . Se vor putea testa doar cei care au suspiciune de infectare, potrivit definiției de…

- Guvernul a aprobat, marti, o Ordonanta de Urgenta care permite medicilor de familie care au contract cu Casa de Asigurari de Sanatate sa faca teste rapide antigen din proba nazo-faringiana pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2. "Medicii de familie vor putea achizitiona testele rapide antigen…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi marti, 23 noiembrie 2021, la Palatul Cotroceni, pe Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia vizitei oficiale pe care aceasta o efectueaza in tara noastra la invitatia Presedintelui Romaniei.Potrivit unui comunicat transmis de Administratia…

- Planul European de Combatere a Cancerului este un proiect al Parlamentului si al Comisiei Europene care beneficiaza de o finantare de 4 miliarde de euro si se bazeaza pe 4 piloni: preventie, depistare timpurie, diagnosticare si tratament, precum si imbunatatirea calitatii vietii pentru pacientii bolnavi…