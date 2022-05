Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA a aprobat un medicament al Eli Lilly pentru diabetul zaharat de tip 2 FDA a spus ca Mounjaro, impreuna cu dieta si exercitiile fizice, a imbunatatit nivelul glicemiei din sange si a fost mai eficient decat celelalte terapii pentru diabet cu care a fost comparat in studiile clinice. Mounjaro este conceput pentru a activa receptorii pentru hormonii implicati in controlul glicemiei din sange. Se administreaza prin injectare sub piele o data pe saptamana, cu doza ajustata conform tolerantei, pentru a indeplini obiectivele de glicemie din sange. Lilly a raportat luna trecuta ca un studiu in stadiu avansat al tirzepatidei, care este denumirea stiintifica a acestui medicament,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

