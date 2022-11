Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Joe Biden va pune la dispoziție 13,5 miliarde de dolari pentru a ajuta gospodariile americanilor cu venituri mici sa iși reduca facturile la incalzire in aceasta iarna, a anunțat miercuri Casa Alba.

- Astazi, la Centrul Cultural și Educațional “Alexandru Marghiloman”, a avut loc un altfel de spectacol de teatru, jucat de liceeni. Evenimentul a facut parte din Caravana Teatrala, “Cei 17 Magnifici”, fiind organizat de Asociația Beneva in parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabila. Misiunea…

- Serviciul de banda larga prin satelit ar putea ajuta iranienii sa eludeze restrictiile regimului privind accesul la internet si anumite platforme de social media. Republica Islamica a fost cuprinsa de proteste care au izbucnit dupa moartea lui Mahsa Amini, in varsta de 22 de ani, in timp ce se afla…

- Cotatia aluminiului de referinta a inchis in crestere cu 3,3%, la 2.309 dolari pe tona, dupa ce a avansat pentru scurt timp cu 7,3%, la 2.400 dolari pe tona. Administratia Biden are in vedere cresterea tarifelor pentrula aluminiul rusesc la niveluri atat de punitive incat ar interzice efectiv producatorul…

- ”Statele Unite condamna azi tenativa frauduloasa a Rusiei de a anexa parti din teritoriul Ucrainei”, denunta, citat intr-un comunicat, presedintele american Joe Biden. Biden denunta o ”incalcare a dreptului interntaional care calca in picioare Charta ONU”. El da asigurari ca Statele Unite ”vor continua…

- Reprezentand o latura esențiala a vieții sanatoase, exercițiile aerobice contribuie la menținerea corpului mobil și funcțional. Activitatea cardiovasculara este importanta de-a lungul vieții noastre, contribuind la imbunatațirea sanatații cardiovasculare și la menținerea unei greutați sanatoase. Departamentul…

- ”A fost o decizie luata in coalitie. Nu e vorba neaparat de bani si nu e vorba de majorari. As vrea sa reiau putin, daca imi permiteti, trecutul. Am venit in fata dumneavoastra, am spus ca dam catre zona bugetara doar pentru doua familii ocupationale, sanatate si educatie, si ca pentru celelalte familii…

