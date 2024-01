Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 30 de ani a fost lovit intentionat de o masina, pe o strada din Slatina, dupa o sicanare in trafic. Victima a fost apoi tarata pe trotuar si a ramas prinsa sub autoturism, iar cei care l-au lovit au refuzat sa coboare. Zeci de trecatori au intervenit si au ridicat vehiculul pentru […] The…

- Un polițist de frontiera este cercetate penal și disciplinar, dupa ce, fiind baut, și-a incarcat butelia la o stație GPL, apoi a lovit cu mașina un martor care il certa, informeaza Observatornews.ro. Incidentul a avut loc in localitatea constanțeana Techirghiol. Imbracat in uniforma, polițistul de frontiera…

- Un barbat care a fost lovit de o mașina pe trecerea de pietoni din fața Poliției Municipale din Codlea a zacut aproape jumatate de ora inconștient pe asfalt, in ploaie, fara ca polițiștii sa intervina. Barbatul, care a fost aruncat 7 metri pe asfalt, a fost ajutat de martorii la incident, care au sunat…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost impresionat de noul Turneo pe care l-a numit ”masina cu un brand american, dar in mod clar cu suflet oltenesc”. Ciolacu a declarat marti, dupa vizita la fabrica Ford Otosan din Craiova, ca a facut un test-drive cu noul Turneo si este mandru ca o asemenea masina poate…

- Sute de morți, dupa ce o racheta a lovit spitalul din Gaza. In timp ce Hamas acuza Israel ca a lovit spitalul, autoritațile israeliene au prezentat marti, probe care arata ca atacul a fost comis de o organizație extremista a Jihadului islamic. At least 500 people were killed and hundreds more wounded…

- Cel puțin 500 de oameni ar fi fost uciși intr-o explozie produsa marti seara la spitalul Ahli Arab din orasul Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, condus de Hamas, iar presedintele Autoritatii Palestiniene Mahmoud Abbas a anuntat trei zile de doliu. Fortele de Aparare ale Israelului (IDF)…