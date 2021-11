Adjudecat: Ghenie dă iar lovitura! Cu cât i s-a vândut un tablou Lucrarea “The knight of death” semnata de Adrian Ghenie, cel mai bine cotat pictor contemporan roman, a fost adjudecata, marti seara, la pretul de 70.000 de euro. Vanzarea tabloului s-a produs la licitatia de arta contemporana organizata online de casa Artmark. Opera cunoscutului artist a fost estimata la pretul de 30.000 – 50.000 de euro. Adrian Ghenie a fost prezent in licitatie si cu lucrarea “Edgar Allan Poe”, care a fost cumparata la pretul de 17.000 de euro. Intre lucrarile adjudecate la sume ridicate (dar care nu s-au ridicat la „calibrul” lucrarii lui Ghenie) s-au mai numarat: “Totem pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea de inscriere pentru validarea instalatorilor prin intermediul carora se va putea face inscrierea persoanelor fizice in cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrica va avea loc in perioada 15 noiembrie-16 decembrie 2021, anunța Administratia…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani, 22 WTA) s-a calificat in turul trei la Linz, turneu de 250 de puncte. Constanțeanca a invins-o marti, pe jucatoarea Aliaksandra Sasnovich (27 de ani, 85 WTA), din Belarus, scor 7-5, 6-3, dupa o ora și 40 de minute de joc. Urmatoarea adversara a romancei…

- Dupa ce Dacian Cioloș a fost desemnat de președinte, liberalii i-au trimis pe USR-iști sa negocieze cu PSD și AUR formarea unei majoritați. La scurt timp, liderii PSD Și AUR au anunțat ca nu se pune problema votarii acestei propuneri. Surse politice spun insa ca planul președintelui este ca varianta…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, sesizeaza DNA. El suspecteaza fraude la concursurile pentru posturi in administrația publica, dupa cum a anunțat edilul miercuri, 15 septembrie. Rețeaua ar fi funcționat ani in șir, cu complicitatea angajaților de la Resurse Umane, mai spune primarul.…

- A doua zi dupa marele praznic al Nasterii Maicii Domnului, Biserica Ortodoxa si Greco-catolica ii praznuieste pe Sfintii si Dreptii Ioachim si Ana, parintii Fecioarei Maria si bunicii lui Hristos. Sfanta Ana este socotita ocrotitoarea copiilor si a maternitatii. Cultul Sfintei Ana exista in Rasarit…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (locul 39 WTA) s-a calificat in turul secund la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Sportiva din Targoviște a invins-o, marti, in runda inaugurala pe rusoaica Veronika Kudermetova (locul 31 WTA si cap de serie numarul 29), cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-0.…

- Peste 1.000 de blocuri și imobile din Capitala vor ramane pana vineri fara apa calda. Termoenergetica anunța ca va efectua lucrari de remediere a unor avarii pe conducta de termoficare (DN 1200) – Magistrala 3 Sud. Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) anunța ca incepand de marți se…

- Casele judetene de pensii vor angaja in urmatoarea perioada 1.000 de persoane care sa introduca manual in sistemul digital de pensii datele din cele aproximativ cinci milioane de dosare existente in Romania, a anuntat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan. „Am venit astazi la Casa Nationala de…