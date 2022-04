Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din New York, Eric Adams, a anuntat, vineri, ca ridica obligativitatea purtarii mastii de protectie in scoli. Masura se va aplica de luni, potrivit CNN. Primarul a precizat ca, totusi, copiii cu varsta sub 5 ani vor trebui sa poarte masca in continuare. Elevii de varste mai mari vor putea purta…

- Statul New York va ridica obligativitatea purtarii mastii in scoli si in institutiile de ingrijire a copiilor miercuri, 2 martie, a declarat duminica guvernatoarea Kathy Hochul, mentionand o scadere importanta a cazurilor de COVID-19, informeaza Agerpres . „Nu a fost intotdeauna usor, insa elevii, profesorii…

- CCR a decis ca obligativitatea purtarii maștii de protecție in exterior este neconstituționala. Potrivit hotararii, toata OUG 192/2020, prin care era introdusa și obligativitatea purtarii maștii in exterior, este neconstituționala. Totuși, ordonanța ramane in vigoare pana la publicarea deciziei CCR…

- Ordonanța de guvern prin care a fost impusa obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiu liber a fost declarata neconstituționala de catre Curtea Constituționala a Romaniei. Judecatorii CCR au luat aceasta decizie dupa ce s-a constatat ca Guvernul Orban nu a cerut avizul Consiliului Legislativ…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marți, 15 februarie, ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.192/2020 „privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19” este neconstituționala, potrivit unui comunicat al instituției.Legea inițiala, cu nr.55/2020, prevedea…

- Spania a luat decizia de a renunta la obligativitatea purtarii mastii de protecție in aer liber. Aceasta masura vine pe fondul scaderii ratei de infectare cu COVID-19 din ultimele saptamani.

- Purtarea mastilor de protectie in aer liber nu va mai fi obligatorie in Spania, incepand de marti, 8 februarie, potrivit ministrului sanatatii, Carolina Darias, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Ministrul sanatatii, Carolina Darias, a declarat retelei de posturi de radio Cadena Ser ca guvernul…

- Experții Euronews: „Imunitatea naturala PROTEJEAZA mai EFICIENT decat vaccinarea” Experții Euronews: „Imunitatea naturala PROTEJEAZA mai EFICIENT decat vaccinarea” Specialiștii au descoperit ceea ce antivacciniștii spuneau deja de luni bune. Imunitatea naturala protejeaza mai eficient decat cea obținuta…