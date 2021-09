Stiri pe aceeasi tema

- Inregistrarea persoanelor fizice in serviciul Spatiul Privat Virtual (SPV) poate fi realizata fara sa fie nevoie de deplasarea la un ghișeu fiscal ci doar prin „identificarea vizuala online”. Doar in Vrancea, de la inceputul acestui an, au fost inregistrate 626 de persoane care au devenit utilizatori…

- Cele doua ordonanțe de modificare a Codului fiscal și a celui de procedura fiscala adoptate de Guvern saptamâna trecuta au aparut în Monitorul oficial. Printre altele, SAF-T intra în legislația naționala, eșalonarea simplificata devine permanenta, se extinde TVA cu control ulterior,…

- Finanțiștii vranceni vor impozita din oficiu indemnizațiile primite anul trecut de catre profesioniștii a caror activitate a fost afectata de pandemia de coronavirus. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea reaminteste contribuabililor ca, in conformitate cu prevederile Codului de Procedura…

- Firmele cu o cifra de afaceri mai mare de un milion de euro trebuie sa depuna la Finanțe raportarile contabile pentru primul semestru pana la cel tarziu la data de 16 august. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea a anunțat ca raportarile contabile la 30 iunie 2021 trebuie depuse de agenții…

- Premiera, incepand cu anul școlar 2021-2022, la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau‟ din Focșani. Aici vor invața și elevi de clasa a V-a, dupa ce unitatea de invațamant a primit autorizație de la ARACIP pentru a desfașura activitate și cu clase de gimnaziu. „Noutatea este ca din anul școlar 2021-2022,…

- Micii comercianți și prestatori de servicii din județ mai au puțin timp la dispoziție pentru conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea arata ca de la 31 martie a fost implementat…

- Contribuabilii vranceni vor primi asistența și indrumare telefonica de la specialiștii Fiscului vrancean prin prin intermediul serviciului Call-center, la numarul unic de telefon 031 403 91 60. Acest serviciu va fi disponibil de la 1 iulie, data de la care Administratia Judeteana a Finantelor Publice…

- Inspectorii fiscali vranceni au efectuat 225 acțiuni de control fiscal de la inceputul acestui an la agenții economici din județ. Acțiunile de control au vizat, prioritar, agenții economici cu potential de evaziune si frauda fiscala ridicat, selectati in baza analizei de risc. Reprezentanții Administrației…