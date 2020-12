ADIO credite la bănci în 2021? Un economist a spus ce urmează Profesorul de economie Mircea Coșea a declarat pentru DC NEWS ca bancile vor fi mult mai prudente in acordarea creditelor pentru populație din cauza lipsei predictibilitații locului de munca. "Din punct de vedere ar imprumuturilor cred ca bancile vor fi mai prudente fiindca situația locurilor de munca o impune. Rata șomajului este cea care este, iar bancile nu vor sa iși asume riscuri prea mari. Va aparea prin luna martie 2021 o criza de lichiditați pe piața fiindca lumea a consumat mult acum de sarbatori, iar vanzarile de electrocasnice nu vor mai fi in top. De asemenea vor aparea creditele neperformante… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

